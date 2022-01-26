Украина не будет вести переговоры с боевиками "ЛДНР" о статусе Донбасса - источники

По информации собеседников LB.ua, партнеры Украины по "нормандскому формату" на это не пойдут.

Украина не будет вести переговоры с боевиками "ЛДНР" о статусе Донбасса - источники
Фото: slovoidilo.ua

Новость ряда немецких СМИ о том, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" планируют определить время проведения переговоров Украины с боевиками из "ЛДНР" о решении вопроса особого статуса Донбасса, является фейком.

Об этом LB.ua сообщили источники в украинских властях, близких к переговорному процессу.

"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк. Украина не собирается этого делать. И наши партнеры по "нормандскому формату" на это не пойдут и не поддерживают такой шаг", - сообщили собеседники LB.ua.

Ранее в немецкой печати появилась информация о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" во время переговоров в Париже 26 января планируют обсудить дату прямых переговоров Украины с марионеточными руководителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, во время переговоров в Париже 26 января представители Украины, РоSSии, Франции и Германии, среди прочего, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Кроме того, по информации агентства, во время переговоров речь пойдет о "гуманитарных мерах и рассуждениях относительно будущего Украины".

Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже. Украину представит глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

7 января Франция и Германия предложили провести встречу в нормандском формате, в частности, для поиска путей урегулирования ситуации в Украине.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что рассчитывает на проведение первого за два года саммита "нормандской четверки" и принятие на нем необходимых решений по прекращению войны на Донбассе. Он также заявил о готовности договариваться с Путиным.

Вчера Кабинет министров отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном периоде, против которого категорически выступала Москва.

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