Кулеба: Украина не позволит никому навязать ей какие-либо уступки
"Мы много заплатили, включая 15 тысяч жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "не позволит никому навязать ей какие-либо уступки" в рамках усилий по деэскалации угрозы роSSийского вторжения.
Об этом он заявил в интервью CNN во вторник.
Кулеба подчеркнул, что страна не согласится на какие-либо компромиссы, направленные на умиротворение президента РоSSии Владимира Путина.
"Если кто-то пойдет на уступку Украины, за спиной Украины, во-первых, мы этого не согласуем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и выполняет его", - сказал Кулеба.
"Мы много заплатили, включая 15 тысяч жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее, свою собственную судьбу", - подчеркнул он.
Кулеба считает, что Путин "выстрелил себе в ногу", начав наращивание войск у украинской границы. Он добавил, что Москва мало что может выиграть от сложившейся ситуации, чтобы сохранить лицо.
"Он (президент РФ Владимир Путин-ред.) сам поставил себя в эту ситуацию, никто его не толкал в тупик", – сказал Кулеба.
"Набор требований, выдвигаемых Россией, разработан таким образом, что, если РоSSия желает действовать добросовестно, есть возможность выйти из переговоров и сказать, что мы заключили соглашение".
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что любые договоренности по Украине за спиной Украины не заключались.