Кулеба: Украина не позволит никому навязать ей какие-либо уступки

"Мы много заплатили, включая 15 тысяч жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее".

Кулеба: Украина не позволит никому навязать ей какие-либо уступки
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "не позволит никому навязать ей какие-либо уступки" в рамках усилий по деэскалации угрозы роSSийского вторжения.

Об этом он заявил в интервью CNN во вторник.

Кулеба подчеркнул, что страна не согласится на какие-либо компромиссы, направленные на умиротворение президента РоSSии Владимира Путина.

"Если кто-то пойдет на уступку Украины, за спиной Украины, во-первых, мы этого не согласуем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и выполняет его", - сказал Кулеба.

"Мы много заплатили, включая 15 тысяч жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее, свою собственную судьбу", - подчеркнул он.

Кулеба считает, что Путин "выстрелил себе в ногу", начав наращивание войск у украинской границы. Он добавил, что Москва мало что может выиграть от сложившейся ситуации, чтобы сохранить лицо.

"Он (президент РФ Владимир Путин-ред.) сам поставил себя в эту ситуацию, никто его не толкал в тупик", – сказал Кулеба.

"Набор требований, выдвигаемых Россией, разработан таким образом, что, если РоSSия желает действовать добросовестно, есть возможность выйти из переговоров и сказать, что мы заключили соглашение".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что любые договоренности по Украине за спиной Украины не заключались.

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