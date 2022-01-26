Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Глава украинской делегации Мария Мезенцева отметила, что такой результат - "красная карточка" для РоSSии.
Петр Толстой
Фото: e-news.su
Заместителя главы Госдумы РоSSии Петра Толстого на заседании во вторник не избрали заместителем главы Парламентской Ассамблеи Совета Европы. За него отдали свои голоса 79 парламентариев, в то время как против высказались 106.
Об этом сообщила глава украинской делегации Мария Мезенцева.
"Господин Толстой, глава роSSийской делегации, не был избран Вице-президентом ПАСЕ", - написала Мезенцева в Telegram.
Избрание Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ обжаловала делегатка Латвии Криста Бауман.
В своем обосновании она отметила, что Толстой в ряде публичных заявлений за последние годы "продемонстрировал полное пренебрежение ценностями Совета Европы, неуважение к правам человека, демократии и верховенству права".
"В своем публичном дискурсе он угрожал демократически избранным лидерам другой страны-члена Совета Европы, ставил под вопрос независимость и территориальную целостность нескольких государств-членов Совета Европы", - говорится в обосновании.
Среди примеров неприемлемых высказываний Толстого было приведено его выступление в эфире телеканала НТВ об Украине в октябре 2021 года.
«Украина — это часть РоSSии. Вы в этом скоро убедитесь. А вот вся эта публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует, побежит за натовскими самолетами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж».
"Исходя из вышесказанного, можно заключить, что, как с юридической, так и с этической точки зрения, господин Толстой не может представлять Ассамблею в качестве ее вице-президента", - добавила она.
В комментарии LB.ua Мария Мезенцева обратила внимание на заявления Толстого и добавила, что он не имеет права возглавлять столь уважаемую организацию из 47 стран-членов.
"Это - красная карточка для РоSSии, и мы считаем это нашей общей победой в Ассамблее, потому что многие страны-члены поддержали эту инициативу", - сказала Мезенцева.
Напомним, вчера члена украинской парламентской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко избрали вице-президентом Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Этот пост впервые получил украинец.