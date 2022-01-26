Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ

Глава украинской делегации Мария Мезенцева отметила, что такой результат - "красная карточка" для РоSSии.

Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Петр Толстой
Фото: e-news.su

Заместителя главы Госдумы РоSSии Петра Толстого на заседании во вторник не избрали заместителем главы Парламентской Ассамблеи Совета Европы. За него отдали свои голоса 79 парламентариев, в то время как против высказались 106.

Об этом сообщила глава украинской делегации Мария Мезенцева.

"Господин Толстой, глава роSSийской делегации, не был избран Вице-президентом ПАСЕ", - написала Мезенцева в Telegram.

Избрание Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ обжаловала делегатка Латвии Криста Бауман.

В своем обосновании она отметила, что Толстой в ряде публичных заявлений за последние годы "продемонстрировал полное пренебрежение ценностями Совета Европы, неуважение к правам человека, демократии и верховенству права".

"В своем публичном дискурсе он угрожал демократически избранным лидерам другой страны-члена Совета Европы, ставил под вопрос независимость и территориальную целостность нескольких государств-членов Совета Европы", - говорится в обосновании.

Среди примеров неприемлемых высказываний Толстого было приведено его выступление в эфире телеканала НТВ об Украине в октябре 2021 года.

«Украина — это часть РоSSии. Вы в этом скоро убедитесь. А вот вся эта публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует, побежит за натовскими самолетами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж».

Пётр Толстой рассказал о будущем Незалежной pic.twitter.com/LU6hMEmwm3

— НТВ (@ntvru) October 16, 2021

"Исходя из вышесказанного, можно заключить, что, как с юридической, так и с этической точки зрения, господин Толстой не может представлять Ассамблею в качестве ее вице-президента", - добавила она.

В комментарии LB.ua Мария Мезенцева обратила внимание на заявления Толстого и добавила, что он не имеет права возглавлять столь уважаемую организацию из 47 стран-членов.

"Это - красная карточка для РоSSии, и мы считаем это нашей общей победой в Ассамблее, потому что многие страны-члены поддержали эту инициативу", - сказала Мезенцева.

Напомним, вчера члена украинской парламентской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко избрали вице-президентом Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Этот пост впервые получил украинец.

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