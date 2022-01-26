В Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Новая партия включает, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
Фото: Ukrainian Military Pages
В Киев прибыл третий самолет с военной помощью от США. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Джавелины в Киеве! Новый груз оборонной помощи - пусковые установки и ракеты - общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой "стаи птиц". Спасибо нашему стратегическому партнеру США", - написал Резников.
Как сообщает портал Ukrainian Military Pages, на фото, сделанных при разгрузке самолета, можно увидеть противотанковые ракеты Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и уничтожения легкобронированных целей.
Напомним, 27 декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2022 фискальный год, который санкционирует выделение военной помощи Украине в объеме 300 млн долларов.
В январе американский канал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны.
Штаты поставляют в Украину, в частности, медицинское оборудование, боеприпасы, высокоточное вооружение, радиолокационные средства наблюдения.
В 2021 году государство получило от ША помощи на сумму более 275 млн долларов.
22 января в Украину прибыл первый самолет с помощью – 90 тоннами летального оружия, а уже на следующий день – второй, также с летальным оружием.