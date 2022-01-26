В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Новая партия включает, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Фото: Ukrainian Military Pages

В Киев прибыл третий самолет с военной помощью от США. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Джавелины в Киеве! Новый груз оборонной помощи - пусковые установки и ракеты - общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой "стаи птиц". Спасибо нашему стратегическому партнеру США", - написал Резников.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner ?????@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022

Как сообщил в Twitter журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер, новая партия включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

This is the third delivery of US security assistance this year. pic.twitter.com/O1ykdGvXX7

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

Информацию о прибытии в Украину "сотень ракет Javelin" подтвердил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

Hundreds of Javelin anti-tank missiles have arrived in Ukraine from the United States: U.S. officials https://t.co/iYFALjOcwR

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 25, 2022

Как сообщает портал Ukrainian Military Pages, на фото, сделанных при разгрузке самолета, можно увидеть противотанковые ракеты Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и уничтожения легкобронированных целей.

Напомним, 27 декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2022 фискальный год, который санкционирует выделение военной помощи Украине в объеме 300 млн долларов.

В январе американский канал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны.

Штаты поставляют в Украину, в частности, медицинское оборудование, боеприпасы, высокоточное вооружение, радиолокационные средства наблюдения.

В 2021 году государство получило от ША помощи на сумму более 275 млн долларов.

22 января в Украину прибыл первый самолет с помощью – 90 тоннами летального оружия, а уже на следующий день – второй, также с летальным оружием.

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