Зеленский анонсировал встречу советников лидеров "нормандской четверки"

Украинские власти работают над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов.

Зеленский анонсировал встречу советников лидеров "нормандской четверки"
Фото: ЕРА/UPG

Завтра состоится встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РоSSии, заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Завтра состоится встреча советников “нормандского формата”. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для предстоящего наступления мира в Украине", - сказал Зеленский.

"Конечно, розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Все непросто. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат. А значит, будет и мир", - заверил президент.

Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже. Украину представит глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

7 января Франция и Германия предложили провести встречу в нормандском формате, в частности, для поиска путей урегулирования ситуации в Украине.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что рассчитывает на проведение первого за два года саммита "нормандской четверки" и принятие на нем необходимых решений по прекращению войны на Донбассе. Он также заявил о готовности договариваться с Путиным.

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