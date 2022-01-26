Кличко встретился с временной поверенной в делах США в Украине
Обсуждали готовность Киева к обострению ситуации, а также подготовку сил терробороны.
Мэр Киева Виталий Кличко встретился сегодня с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
"Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства", - отметил Кличко.
По его словам, во время встречи обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии РоSSии, подготовку сил самообороны столицы.
"Госпожа Кристина Квин отметила, что от стабильной и спокойной ситуации в столице зависит ситуация и во всех регионах страны. И подчеркнула, что администрация США поддерживает развитие и укрепление местного самоуправления в Украине как основу демократии в государстве. Также мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и для всех политических сил время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас – один. Это – роSSийский агрессор", - резюмировал Кличко.