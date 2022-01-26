Кличко встретился с временной поверенной в делах США в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко встретился сегодня с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства", - отметил Кличко.

По его словам, во время встречи обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии РоSSии, подготовку сил самообороны столицы.