В воюющей стране недопустимо замораживать зарплаты военным, – Палатный

Руководитель исполкома «УДАРа Виталия Кличко» Артур Палатный призывает срочно уже с февраля увеличить финансирование оборонной отрасли, в частности «разморозить» повышение зарплат военным. Он считает, что финансирование оборонной отрасли должно стать ключевым приоритетом на этот год, сообщает сайт «УДАРа».

«Угроза широкомасштабного роSSийского военного наступления на Украину требует консолидации усилий в обороне нашей страны. Беспрецедентная поддержка наших западных партнеров должна дополняться усилиями украинской власти по мобилизации внутренних ресурсов для усиления нашего оборонного потенциала. Приоритетом в бюджете в этом году должна стать оборона страны. Обращаемся к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины с требованием пересмотреть госбюджет 2022 и уже с февраля увеличить расходы на оборону и повышение зарплат», – заявил Палатный.

В частности он считает недопустимым, что зарплаты военнослужащим последний раз увеличивались еще в начале 2019-го, а последующее повышение, согласно указу президента Зеленского, запланировано только на 2023 год. Кроме того, с 2020 года до 20 раз уменьшили размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов. Ранее эти выплаты равнялись месячному денежному обеспечению (от 10 500 грн), а сейчас только окладу за звание (530-1500 грн), говорит он.

«Вооруженные Силы Украины становятся все менее конкурентоспособными на рынке труда. Денежное обеспечение солдата, которое в начале 2016 года соответствовало 160% средней зарплаты, на сегодняшний день составляет лишь 73%. В воюющей стране недопустимо замораживать зарплаты военным. Государство должно заботиться о своих защитниках», – отметил Палатный.

Также руководитель исполкома УДАРа подчеркнул, что в последние годы наблюдается стагнация в вопросе перевооружения армии. Государственный оборонный заказ хронически не выполняется. В бюджете на этот год на безопасность и оборону заложена рекордно большая сумма – 320 млрд грн, или 6% ВВП . Но непосредственно на оборону выделено только 133 миллиарда.

«От финансирования потребностей обороны зависит не только наша способность защитить границы и украинцев, но и возможность предотвратить широкомасштабное наступление роSSийского агрессора. Враг должен понимать, что цена наступления для них будет высокой», – отметил Артур Палатный.