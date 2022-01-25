Министр обороны Латвии назвал "позорной" позицию Германии, препятствующую поставкам оружия Украине

"Политика Германии по отношению к РоSSии не вписывается в наше время".

Заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий пост министра обороны, заявил, что государства Балтии считают "позорной" позицию Германии, препятствующей поставке Киеву оружия из Эстонии.

Об этом Пабрикс заявил в интервью газете Bild, передает Deutsche Welle.

"Нынешняя политика Германии в отношении РоSSии ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и РоSSия. Короче говоря, политика Германии в отношении РоSSии не вписывается в наше время", - сказал министр.

Он назвал большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии, заключающейся в том, чтобы "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружение".

"Германские политики перестали понимать, что означает политика сдерживания", - подчеркнул Пабрикс.

"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех странах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", - добавил латвийский политик.

В завершение интервью Пабрикс подчеркнул: "Во-первых, сейчас нет никаких признаков смягчения ситуации, а во-вторых, я твердо убежден, что широкомасштабное наступление РоSSии на Украину ознаменовало бы начало конца режима Путина".

Ранее Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.

Напомним, 21 января Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение.

Сама Германия заявила ранее, что не будет поставлять Украине вооружение. По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие.