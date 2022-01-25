Малюська рассказал, кого считает "очевидными" олигархами

"Очевидно, что этот закон не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу"

Малюська рассказал, кого считает "очевидными" олигархами
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюска заявил, что признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Петр Порошенко, но он – "под вопросом".

Об этом Малюська рассказал в интервью Forbes.

"Пакет документов может внести любой член СНБО, Кабмин или Антимонопольный комитет. Относительно очевидных олигархов информации предостаточно... Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде "Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", - отметил глава Минюста.

Малюська также рассказал, что передача телеканалов вряд ли поможет Порошенко избежать статуса "олигарх".

"Трудно сказать, я не видел новой структуры собственности «Прямого» и «5 канала». Закон прописан широко, не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, «Прямой» и «5 канал» не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания», - сказал он.

Малюська также отметил, что если олигарх с многомиллиардным состоянием одновременно переписывает бизнес на другого - это "большой риск".

"Человек, подпись которого внезапно начала стоить миллиард, может вести себя непредсказуемо. Например, если такой человек попадет в тюрьму, то может быть частичная конфискация имущества или активы будут арестованы как обеспечительное мероприятие. То есть этому человеку нужно не просто доверять, а следить, чтобы он вел себя без рисков. Это сложно", - объяснил он.

Относительно того, насколько велик может быть список украинских олигархов, Малюська ответил, что закон рассчитан преимущественно на "большую рыбу", а большинство решений будут обжалованы.

"Очевидно, что этот закон не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу. За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будут обжалованы в Верховном суде. Важно иметь неоспоримую доказательную основу", - подчеркнул министр.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября прошлого года, а президент Владимир Зеленский подписал его в начале ноября.

Закон устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями. Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

  • участвует в политической жизни;

  • оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

  • является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

  • подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны.

Обязанность представления декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

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