Малюська рассказал, кого считает "очевидными" олигархами

"Очевидно, что этот закон не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу"

Министр юстиции Денис Малюска заявил, что признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Петр Порошенко, но он – "под вопросом".

Об этом Малюська рассказал в интервью Forbes.

"Пакет документов может внести любой член СНБО, Кабмин или Антимонопольный комитет. Относительно очевидных олигархов информации предостаточно... Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде "Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", - отметил глава Минюста.

Малюська также рассказал, что передача телеканалов вряд ли поможет Порошенко избежать статуса "олигарх".

"Трудно сказать, я не видел новой структуры собственности «Прямого» и «5 канала». Закон прописан широко, не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, «Прямой» и «5 канал» не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания», - сказал он.

Малюська также отметил, что если олигарх с многомиллиардным состоянием одновременно переписывает бизнес на другого - это "большой риск".

"Человек, подпись которого внезапно начала стоить миллиард, может вести себя непредсказуемо. Например, если такой человек попадет в тюрьму, то может быть частичная конфискация имущества или активы будут арестованы как обеспечительное мероприятие. То есть этому человеку нужно не просто доверять, а следить, чтобы он вел себя без рисков. Это сложно", - объяснил он.

Относительно того, насколько велик может быть список украинских олигархов, Малюська ответил, что закон рассчитан преимущественно на "большую рыбу", а большинство решений будут обжалованы.

"Очевидно, что этот закон не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу. За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будут обжалованы в Верховном суде. Важно иметь неоспоримую доказательную основу", - подчеркнул министр.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября прошлого года, а президент Владимир Зеленский подписал его в начале ноября.

Закон устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями. Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны.

Обязанность представления декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.