Президент Хорватии заявил, что Украине "не место в НАТО" и назвал Революцию Достоинства "переворотом"

"Когда Украина сменила власть, то это движение, которое было совсем не демократическим, было переворотом, в котором погибло 50 человек".

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна выведет из региона Восточной Европы всех своих натовских солдат при эскалации ситуации вокруг Украины.

Он также сказал, что "Украине не место в НАТО", цитируют его RTL.hr и Dnevnik.hr. На вопрос о том, как Хорватия будет позиционировать себя в случае эскалации напряжения между РФ и Украиной, он ответил:

"Я не имею представления. А я главнокомандующий армией. Я смотрю на заявления, где НАТО увеличивает свое присутствие, присылает какие-то разведывательные корабли. Мало того, что Хорватия не пришлет войска на эскалацию, она отойдет к последнему солдату", – заявил он.

Миланович добавил, что это не связано ни с Украиной, ни с Россией , а исключительно с динамикой внутренней политики США .

"Украине нет места в НАТО. Когда Украина сменила власть, то это движение, которое было совсем не демократическим, было переворотом, в котором погибло 50 человек. История была такова – Украина идет на запад <...>. Украина до сих пор одна из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал", – добавил он.

Зоран Миланович был избран президентом Хорватии в феврале 2020 года. Относится к левоцентристской партии Социал-демократов. Президент в Хорватии после конституционной реформы 2010 года выполняет преимущественно церемониальные функции, но также руководит армией и дипломатией.

Премьер фактически имеет большее влияние, чем президент. В настоящее время главой хорватского правительства является Андрей Пленкович, который в декабре прошлого года на фоне переброски Россией войск посещал Киев . После этого визита его раскритиковал Миланович. Президент Хорватии заявил, что этот визит является "шарлатанством".

Владимир Зеленский тогда ответил хорватскому коллеге, что "если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит Премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".