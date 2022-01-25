Зеленский в комментарии к своему видео заявил, что Харьков никогда не оккупируют

"Все под контролем, причин для паники нет".

Зеленский в комментарии к своему видео заявил, что Харьков никогда не оккупируют
Фото: пресс-служба

Президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией.

Об этом он написал в комментарии под видео, размещенном в Instagram.

Зеленский подчеркнул, что итог вчерашнего заседания СНБО – "не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для общества и граждан".

"Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет", – отметил президент.

В комментариях один из пользователей написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией". На эту фразу президент отреагировал словами: "И не будет никогда оккупирован! Никогда!!! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

Фото: Владимир Зеленский / Instagram

Напомним , в интервью Washington Post Зеленский заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован Россией. Он также отметил, что сейчас в Украине есть немало русскоязычных граждан, которые поддерживают Украину – даже тех, кто имел определенные сантименты в отношении РоSSии после оккупации Крыма и части Донецкой области и Луганской области. Президент убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.

Городской голова Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать. Он подчеркнул, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины.

Позже пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский "размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть". "Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - отметил он.

По словам командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка, среди разных сценариев РоSSии 20 февраля отмечается как дата, после которой возможно вторжение в Украину. Тогда завершатся Олимпийские игры в Пекине и совместные роSSийско-белорусские военные учения.

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