РоSSийские наемники на Донбассе все чаще подрываются на собственных минах, - разведка

Оккупанты также проводят занятия по тактической и огневой подготовке и тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений.

В частях оперативной группировки роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной части Донбасса продолжаются активные меры боевой подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

"Да, на этой неделе в подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня". Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин роSSийского производства", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупантов, отсутствие взаимодействия между их подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов на собственных минах.

Напомним, оккупационные войска продолжают использовать на Донбассе запрещенные мины ПОМ-2. Особенность таких мин состоит в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.