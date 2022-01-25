ФЛП пытались прорваться в здание Верховной Рады (обновлено)

Часть митингующих направилась к Офису президента.

Фото: Анна Стешенко

Утром во вторник, 25 января, в Киеве заблокирован весь правительственный портал. В связи с акцией ФЛП против принятия Радой РРО (регистраторов расчетных операций) охрана здания парламента усилена.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

У здания Рады собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.

ФЛП обещают перекрыть весь правительственный квартал.

Обновлено 15:30. По словам корреспондента, на митинге произошли столкновения. По предварительным данным, есть пострадавшие и задержанные.

Обновлено 15:11. Заседание парламента закончилось, но митингующие остаются под зданием. Ситуация обостряется, протестующие пытаются прорваться в здание, продолжают требовать встречи со спикером парламента и отмены РРО для отдельных категорий предпринимателей.

Охрана парламента закрыла основную дверь здания, нардепы покинули здание через подземные переходы. Правоохранители оттесняют толпу в сторону Мариинского дворца.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Обновление 10:24. Под Верховной Радой проходят одновременно два митинга. Одни других называют изменниками.

Участники этих акций разделяет кордон полиции, сообщает корреспондент LB.ua.

Одна из групп ФЛП требует убрать бусы, иначе будет драка.

Обновление 12:50. Часть участников акции двинулись от парламента к Офису президента по ул. Банковой. Митингующих в ОП не пускают, они встали перед входом.

Впоследствии протестующие продолжили движение по Крещатику.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, требующих сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Конкретно они требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

С середины декабря представители движения проводили "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

17 декабря возле Рады произошли столкновения ФЛП с силовиками, были травмированные и задержанные.

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