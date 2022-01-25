Позиция Австрии по поводу санкций против РоSSии - это "безразличие, граничащее с изменой", - Щерба

Бывший посол раскритиковал австрийскую позицию, согласно которой санкции не должны распространяться на "Северный Поток 2".

Позиция Австрии по поводу санкций против РоSSии - это "безразличие, граничащее с изменой", - Щерба
Александр Щерба
Фото: Укринформ

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба считает продолжение проекта газопровода "Северный Поток-2", несмотря на угрозу роSSийского наступления на Украину проявлением безразличия.

Об этом он написал в Фейсбуке.

В интервью "Die Presse" Щерба подверг жесткой критике австрийскую позицию, согласно которой санкции в отношении РоSSии не должны распространяться на "Северный Поток 2".

"Говорить перед лицом роSSийского наступления на Украину, что мы будем продолжать проект СП2 не зависимо от случившегося - это безразличие, которое граничит с изменой. Ведь газопровод, который должен связать РоSSию через Балтийское море с Германией и Европейским союзом, есть для роSSийского президента Владимира Путина «оружием». И Вена и Берлин кладут оружие ему в руки. Цель газопровода - вывести Украину из игры на энергетическом рынке», - подчеркнул Щерба.

"Сейчас я могу сказать больше. Раньше должен был быть осторожнее", - добавил он.

Как известно, до апреля прошлого года Щерба был послом Украины в Вене. С октября 2021 года он представляет интересы украинского газового концерна "Нефтегаз" и является главным советником президента компании.

По "Северному Потоку-2" Щерба исходит из того, что Австрия будет ориентироваться на позицию Германии.

По его мнению, только жесткие санкции могут удержать РоSSию от вторжения.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что поддерживает быстрые и жесткие санкции против РоSSии в случае ее нового вторжения в Украину, но выступает против ограничительных мер в газовом секторе.

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