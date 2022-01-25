Апелляцию на меру пресечения Порошенко назначили на 28 января

Начало запланировано на 11 часов.

Апелляцию на меру пресечения Порошенко назначили на 28 января
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит обжалование меры пресечения пятого президента, народного депутата "Евросолидарности" Петра Порошенко, избранной по делу о государственной измене.

Обжалование подали как сторона обвинения, так и защиты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Начало заседания запланировано на 11 часов. Судьями, по определению автоматизированной системы документооборота, будут судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В.М. Лашевич, И.А. Рыбак.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты, поданные на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года, которой отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований подозреваемого П. меры пресечения в виде содержания под стражей и применена мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого П. процессуальных обязанностей согласно ч.5 статьи 194 УПК Украины, назначено на 28 января 2022 года (11 час . 00 мин.), зал судебного заседания № 201", – говорится в сообщении.

19 января Печерский суд назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения – личное обязательство. В то же время, политик должен сдать загранпаспорт, прибывать при первом требовании в суд и следователей и не может ехать за пределы Киева и Киевской области без предупреждения.

Сторона защиты говорила, что будет обжаловать это, требование же сдать паспорт препятствует заграничным рабочим поездкам народного депутата. Адвокаты на суде настаивали, что суд не должен назначать какую-либо меру пресечения.

Обвинение, которое на суде просило содержание под стражей с альтернативой в 1 млрд гривен, также подало обжалование.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ, с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

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