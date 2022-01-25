ФЛП блокировали правительственный квартал (обновлено)

Часть митингующих направилась к Офису президента.

Фото: Анна Стешенко

Утром во вторник, 25 января, в Киеве заблокирован весь правительственный портал. В связи с акцией ФЛП против принятия Радой РРО (регистраторов расчетных операций) охрана здания парламента усилена.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

У здания Рады собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.

ФЛП обещают перекрыть весь правительственный квартал.

Обновлено 15:11. Заседание парламента закончилось, но митингующие остаются под зданием.

Фото: Анна Стешенко

Обновление 10:24. Под Верховной Радой проходят одновременно два митинга. Одни других называют изменниками.

Участники этих акций разделяет кордон полиции, сообщает корреспондент LB.ua.

Одна из групп ФЛП требует убрать бусы, иначе будет драка.

Обновление 12:50. Часть участников акции двинулись от парламента к Офису президента по ул. Банковой. Митингующих в ОП не пускают, они встали перед входом.

Впоследствии протестующие продолжили движение по Крещатику.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, требующих сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Конкретно они требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

С середины декабря представители движения проводили "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

17 декабря возле Рады произошли столкновения ФЛП с силовиками, были травмированные и задержанные.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
Правительственный квартал заблокирован из-за акции ФЛППравительственный квартал заблокирован из-за акции ФЛП
Франция, Латвия, Польша, Венгрия и Грузия не планируют эвакуировать дипломатов из Украины (обновлено)Франция, Латвия, Польша, Венгрия и Грузия не планируют эвакуировать дипломатов из Украины (обновлено)
Генерал-майор полиции Казахстана совершил самоубийство, а полковника КНБ нашли мертвым (обновлено)Генерал-майор полиции Казахстана совершил самоубийство, а полковника КНБ нашли мертвым (обновлено)
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве прошел факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры (обновлено)В Киеве прошел факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры (обновлено)
РоSSия и Беларусь проведут военные учения в первом квартале 2022 года
Зеленский встретился в Брюсселе с Макроном и Шольцом (обновлено)
Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600
"Квартал 95" опроверг причастность к декоратору, получившему подряд от ОГП"Квартал 95" опроверг причастность к декоратору, получившему подряд от ОГП
Офис генпрокурора заказал организацию антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"Офис генпрокурора заказал организацию антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"
Последние новости
Подгружаем последние новости