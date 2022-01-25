В Минздраве заработал контакт-центр по выплатам зарплат медикам

Министерство здравоохранения запустило контакт-центр по выплатам зарплат медикам.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"После установления Правительством базовой заработной платы на уровне не менее 20 тыс. гривен для врачей и 13 500 гривен для медсестер в адрес министерства поступают многочисленные вопросы от медиков. Поэтому Минздрав создал контакт-центр, позвонив по которому можно будет получить исчерпывающие ответы по выплатам новой базовой зарплаты медикам и трансформации госпитальных округов", – говорится в сообщении.

В частности, консультацию могут получить:

руководители учреждений здравоохранения;

медицинские работники;

представители органов местного самоуправления.

Телефон контакт-центра: 0-800-60-20-21, после сигнала нужно нажать цифру 8.

Напомним, с января украинские врачи должны получать минимум по 20 тысяч гривен, медсестры – по 13,5 тысячи. Казалось бы, отличная новость, но настроение во многих больницах совсем не праздничное. Банкротство, сокращение, перевод на половину и четверть ставки – такие перспективы предстали перед частью медучреждений из-за обещания президента, которое он подарил отрасли 18 июня, на День медика, и которое теперь пытается как-нибудь воплотить правительство. Подробнее об этом – в материале LB.ua "Дорогие зарплаты. Как президент осчастливил врачей и медсестер".