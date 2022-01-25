Прокуратура Киева объяснила подозрение Поворознику по делу о земле возле метро "Сырец"

Киевская городская прокуратура уточнила, что подозрение одному из заместителей главы КГГА было вручено по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Фото: Киевская городская прокуратура

По данным пресс-службы ведомства, следствие установило, что на основании решения Киевского городского совета Аппарату СНБО был предоставлен в постоянное пользование земельный участок по улице Щусева для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году на основании акта обследования должностными лицами КГГА был подготовлен проект распоряжения о прекращении для Аппарата СНБО права постоянного пользования участком "в связи с тем, что земельный участок по целевому назначению не используется".

"Какие-либо объяснения или документы от представителей Аппарата СНБО Украины при этом не получались. Во время согласования проекта распоряжения юридическое управление аппарата КГГА установило его несоответствие законам Украины. Несмотря на это, один из заместителей главы КГГА незаконно его подписал", – рассказали в прокуратуре.

Как следствие, СНБО был причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен. Это подтверждено выводами судебной оценочно-земельной экспертизы.

Кроме того, противоправность распоряжения, подписанного подозреваемым, установлена судебными решениями административных судов первой и апелляционной инстанций.

Ранее сегодня глава КГГА Виталий Кличко сообщил, что вручено подозрение его первому заместителю Николаю Поворознику. Он отметил, что город привел заброшенную территорию возле метро "Сырец" в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории и обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти.