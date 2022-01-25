СБУ обезвредила банду, готовившую разбойные нападения по приказу спецслужб РФ

Масштабная операция прошла в Житомире и в Харькове.

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группу, готовившую серию нападений на объекты в приграничных регионах. Масштабная операция прошла в Житомире и в Харькове.

Преступники координировались представителями спецслужб РФ , информирует пресс-центр СБУ ..

Среди изъятого во время обысков - взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.

В спецслужбе сообщают, что организаторы банды готовили серию разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, в том числе коммерческой сферы. По замыслу злоумышленников, это должно было привести к дестабилизации ситуации в приграничных областях.

"Установлено, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ . Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета", – сообщают в СБУ .

Возбуждено уголовное производство, следствие продолжается.