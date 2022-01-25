Адвокат экс-главы ВМС ВСУ Березовского сорвал рассмотрение дела о государственной измене

Суд отложил заседание для вызова защитника.

Адвокат экс-главы ВМС ВСУ Березовского сорвал рассмотрение дела о государственной измене
Денис Березовський
Фото: Telegram Медійна ініціатива за права людини

Рассмотрение дела по подозрению бывшего руководителя Военно-морских сил ВСУ Дениса Березовского сорвалось из-за неявки его адвоката на заседание суда 25 января.

Суд отложил заседание для вызова защитника, сообщили в Telegram "Медийная инициатива за права человека".

Березовский был назначен руководителем ВМС по решению действующего тогда и.о. Президента Украины Александра Турчинова 1 марта 2014 года. Однако Березовский заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти, и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму.

"В соответствии с законодательством, указанная должность предусматривает обязанность сдерживать, локализовать и нейтрализовать вооруженные конфликты, а при необходимости – дать отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Однако обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, решил встать на путь государственной измены”, – отмечали в прокуратуре Крыма.

Кроме того, Березовский, по данным следствия, приказал своим подчиненным сложить оружие, не сопротивляться вооруженным силам РФ и перейти под командование оккупантов. В апреле 2014 года президент РФ назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом РоSSии.

Обвинительный акт в отношении Березовского был передан в суд в ноябре 2021 года. Его будут судить заочно по статьям о государственной измене, руководству преступным сообществом или преступной организацией, а также об участии в ней.

Против Березовского также в прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны были введены персональные санкции.

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