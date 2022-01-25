Ровенская область переходит в "красную" зону с 27 января

В области три дня подряд превышены коэффициенты выявления случаев инфицирования и динамики госпитализаций.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в четверг, 27 января, в Ровенской области начнет действовать "красный" уровень эпидопасности.

Внеочередное заседание комиссии состоялось сегодня, 25 января, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Карантинные ограничения нужно усилить, а темпы вакцинации ускорить. Призвал общины активнее проводить информационную кампанию по прививке от COVID-19", – написал Чернышов в фейсбуке.

По данным Минздрава, в Ровенской области три дня подряд превышены коэффициенты выявления случаев инфицирования и динамики госпитализаций.

"Таким образом уже две области, Ивано-Франковская и Ровенская, перешли на "красный" уровень", - отмечают в министерстве.

Напомним, "красный" уровень эпидопасности на Прикарпатье был введен с понедельника, 24 января. Ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 там ухудшилась после новогодних праздников. Показатель суточной заболеваемости в Ивано-Франковской области самый высокий в Украине.