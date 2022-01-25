"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников

"У меня предчувствие, что они не отважатся на это".

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вероятное решение Госдумы РоSSии по поводу легитимизации боевиков на Донбассе.

По его словам, инициативы роSSийских коммунистов – это провокации, которые призваны заставить украинцев нервничать, сообщает корреспондент LB.ua.

"Призывы признать незаконные террористические группировки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, согласно Минским соглашениям это - ОРДЛО, звучат не впервые. Это старый нарратив. Так же, как якобы там нет россиян. Напомню, 2 тысячи кадровых офицеров присутствуют на постоянной основе в ОРДЛО и осуществляют там командование первым и вторым армейскими корпусами, которые сформированы из наемников и других подонков", – рассказал министр обороны журналистам в кулуарах парламента.

Алексей Резников подчеркнул: если Госдума признает ОРДЛО, это будет для РоSSии очевидным шагом по выходу из Минских соглашений, демонстрацией, что они, по сути, отказываются от этих договоренностей.

"У меня предчувствие, что они не отважатся на это", – резюмировал глава Минобороны.