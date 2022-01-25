Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, пострадали три охранника

Народный депутат Артем Дмитрук, которого в ноябре исключили из фракции "Слуга народа", устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.

Местное издание "Думская" сообщает, что народный избранник пытался прорваться на заседание, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".

С помощью группы поддержки Дмитрук прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель. В результате травмы разной степени тяжести получили несколько работников городского совета и муниципальной безопасности.

На месте происшествия работает полиция. В мэрию никого не пускают.

Издание обнародовало видео потасовки, а также несколько отдельных ее моментов.

Впоследствии в областной полиции уточнили, что в результате учиненной Дмитруком драки пострадали трое работников муниципальной охраны. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Событие квалифицировали по ч.3 ст.296 УК – "хулиганство".

"Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний. В результате конфликта пострадали трое охранников", - отметили в полиции.

Напомним, Дмитрука исключили из фракции из-за интервью подсанкционному блогеру Анатолию Шарию, где нардеп раскритиковал "Слугу народа".

На заседании фракции за исключение из фракции "Слуга народа" нардепа Артема Дмитрука не голосовал только один парламентарий – одессит Алексей Леонов.

Дмитрук, помимо сообщений о разногласиях во взглядах со своей фракцией, известен некоторыми скандальными заявлениями, а также дракой с народным депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.