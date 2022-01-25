Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение
Дело касается земли возле метро "Сырец".
Первому заместителю главы Киевской горгосадминистрации Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что в 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец".
"Город привел запущенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории и обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", - заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева напомнил, что в 2009 году участок был передан аппарату СНБО в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
Напомним, Национальная полиция 10 сентября провела обыски в аппарате Киевгосадминистрации по делу о земельном участке вблизи станции метро "Сырец", на котором обустроили сквер вместо жилого дома.
В октябре из-за намерения СНБО застроить сквер высотками.
Поворознику ранее уже вручали подозрение – в 2020 году по делу о взятке, которую он якобы требовал у застройщика. Поворозника отстранили от работы на 11 месяцев. В марте 2021 г. Поворозник обнародовал письмо от СБУ, в котором указано, что он не является стороной или участником дела, с которым его связывали. Дело пошло в суд без него. Поворозник вернулся на работу.