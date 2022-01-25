Резников: "РФ не создала ударных группировок. Оснований для полномасштабного вторжения нет"

Несмотря на то, что данные украинских и разведок стран-партнеров совпадают, есть разница в их оценке.

Резников: "РФ не создала ударных группировок. Оснований для полномасштабного вторжения нет"
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Министр обороны Алексей Резников убежден, что по состоянию на сегодняшний день оснований для полномасштабного вторжения РоSSии в Украину нет. Несмотря на то, что данные украинской и разведки стран-партнеров совпадают, есть разница в их интерпретации.

Об этом глава Министерства обороны заявил журналистам в кулуарах Рады, сообщает корреспондентка LB.ua.

"Разведки устанавливают факты накопления подразделений вооруженных сил РоSSийской Федерации вдоль наших границ на постоянной основе. Факты, фиксируемые нашей и разведками наших стран-партнеров, абсолютно совпадают. Но оценки несколько разные", – сказал Алексей Резников.

По словам министра обороны, количественное накопление войск РФ около украинских границ примерно соответствует тому, что было перед Пасхой (в апреле – ред.) прошлого года. Сухопутный компонент составляет 109 тыс. военнослужащих вдоль всей линии границы Украины с Россией плюс административная граница с Крымом. Вместе с морским и авиационным компонентами "будет немного больше".

"Оцениваем ситуацию на расстоянии 200 км от границы. Они постоянно то подтягивают, то отводят войска, проводят учения. Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, роSSийские вооруженные силы не создали", – заявил Алексей Резников.

Напомним, первыми о новом скоплении роSSийских сил вблизи границ Украины сообщили западные медиа в конце октября 2021 года. Сначала об этом написали у газеті Washington Post, затем Politico обнародовало фото роSSийской техники возле города Ельня, который находится в 300 км от украинской границы, впоследствии Bloomberg обнародовало предупреждение США о возможном новом вторжении РоSSии.

21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РоSSия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале. По данным украинской разведки, атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

В Кремле заявили, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскировкой "агрессивных замыслов Украины".

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