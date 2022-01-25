Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе, – спикер

25 января действующему главе государства исполняется 44 года.

Фото: фейсбук Сергея Никифорова

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 44 года. Но глава страны не будет праздновать – проведет день рождения на работе.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на хорошие дела", - написал он в фейсбуке.

Для желающих приобщиться к инициативе Никифоров опубликовал информацию о детских домах "разного направления и географии" и их реквизитах.

"Поддержать их будет лучшим подарком для Президента Украины в этот день", - подчеркнул спикер Зеленского.

В списке – дом ребенка "Антошка" в Краматорске, областной дом ребенка №1 во Львове, Боярский дом ребенка, Криворожская городская больница №4, детская городская больница в Полтаве.

Владимир Александрович Зеленский – шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. Родился 25 января 1978 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области. До вступления в должность главы государства получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Являлся совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Начал политическую карьеру в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования набрал 73,22% поддержки против 24,45% у действующего тогда президента Петра Порошенко.

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