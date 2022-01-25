Адвокаты Чауса не пришли в суд

Трое адвокатов бывшего судьи Днепровского райсуда Николая Чауса сегодня, 25 января, не пришли на заседание Высшего антикоррупционного суда. Рассмотрение дела по сути отложили до 1 февраля.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Чаус должен был продолжить свое выступление, также ожидались речи его защитников. Однако в суд поступили три ходатайства об отложении.

Обвиняемый сообщил, что его защитники очевидно заболели коронавирусом.

Фото: Екатерина Петренко

"У них – ковид. В понедельник два адвоката сдали тест, но еще результатов нет. Их помощники заболели ковидом. Я тоже плохо чувствую себя, но пришел… Сначала подожду их результатов, потому что надо платить деньги за обследование", – рассказал Чаус.

Согласно предоставленным документам, коронавирусную болезнь обнаружили только у Юрия Денисенко, двое других защитников ждут результатов теста сегодня.

Судья ВАКС Евгений Круг подчеркнул, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, изоляция не является основанием не являться на судебное заседание. На следующем заседании выяснят, является ли уважительной причина неявки адвокатов. Он посоветовал защитникам сделать свежий тест на коронавирус незадолго до определенной даты.

Фото: Екатерина Петренко

В заключение Николай Чаус заверил, что это не затягивание, и адвокаты вероятно придут в суд 1 февраля.

По словам прокурора САП Алины Жовницкой, затягивания со стороны защиты нет, потому что это единственное заседание, когда они не появились.

Также вскоре прокуратура будет просить о применении к Чаусу другой меры пресечения.

Напомним, 18 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса до 3 февраля.

Чаус находится под домашним арестом с 4 августа прошлого года. Также он должен носить электронный браслет.

Заметим, судью Чауса уличили на получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года. Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке угрожали 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Вырученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья скрылся за границу. До апреля 2021 года Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в одних трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . Он находится под ее охраной.

4 августа ВАКС избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет). На первое судебное заседание Чаус пришел в бронежилете.