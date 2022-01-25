Правительственный квартал заблокирован из-за акции ФЛП
Охрана парламента усилена.
Утром во вторник, 25 января, в Киеве заблокирован весь правительственный портал. В связи с акцией ФЛП против принятия Радой РРО (регистраторов расчетных операций) охрана здания парламента усилена.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.
У здания Рады собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.
ФЛП обещают перекрыть весь правительственный квартал.
Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, требующих сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Конкретно они требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.
С середины декабря представители движения проводили "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.
17 декабря возле Рады произошли столкновения ФЛП с силовиками, были травмированные и задержанные.