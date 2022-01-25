Правительственный квартал заблокирован из-за акции ФЛП

Охрана парламента усилена.

Фото: Анна Стешенко

Утром во вторник, 25 января, в Киеве заблокирован весь правительственный портал. В связи с акцией ФЛП против принятия Радой РРО (регистраторов расчетных операций) охрана здания парламента усилена.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

У здания Рады собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.

ФЛП обещают перекрыть весь правительственный квартал.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, требующих сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Конкретно они требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

С середины декабря представители движения проводили "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

17 декабря возле Рады произошли столкновения ФЛП с силовиками, были травмированные и задержанные.

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