В Казахстане и двух странах Центральной Азии выключили электроэнергию
Полностью без света остался Кыргызстан.
В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане одновременно произошло отключение электроэнергии. Большинство потребителей в двухмиллионном казахстанском городе Алматы осталось без электроснабжения.
Свет выключился и в других областях Казахстана, на территории Узбекистана и полностью по Кыргызстану, пишет "Интерфакс".
Администрация Алматы заявила, что перебои в городе возникли из-за "отключения по линии Казахстанской компании по управлению электрическими сетями".
"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной нагрузки на подстанциях", - заявили в акимате.
Минэнерго Кыргызстана подтвердило, что без света осталась вся страна. Здесь сбой объяснили системным погашением в энергосистеме Центральной Азии из-за срабатывания автоматики. Аэропорт работает на автономном снабжении.
В Узбекистане остались без энергии Ташкент и еще несколько регионов. Работа метро приостановлена, светофоры вышли из строя. МинЖКХ предупредил о возможных сбоях в подаче воды и отопления.
Минэнерго Узбекистана заявило, что перебои связаны с масштабной аварией в электросетях Казахстана. Казахстан, в свою очередь, обвиняет энергетиков Узбекистана и Кыргызстана в "значительном аварийном дисбалансе, созданном энергосистемой Центральной Азии".
Объединенная энергосистема Центральной Азии была создана во времена СССР. Это блок энергосистем, объединяющий сети Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.