В Казахстане и двух странах Центральной Азии выключили электроэнергию

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане одновременно произошло отключение электроэнергии. Большинство потребителей в двухмиллионном казахстанском городе Алматы осталось без электроснабжения.

Свет выключился и в других областях Казахстана, на территории Узбекистана и полностью по Кыргызстану, пишет "Интерфакс".

Администрация Алматы заявила, что перебои в городе возникли из-за "отключения по линии Казахстанской компании по управлению электрическими сетями".

"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной нагрузки на подстанциях", - заявили в акимате.

Минэнерго Кыргызстана подтвердило, что без света осталась вся страна. Здесь сбой объяснили системным погашением в энергосистеме Центральной Азии из-за срабатывания автоматики. Аэропорт работает на автономном снабжении.

В Узбекистане остались без энергии Ташкент и еще несколько регионов. Работа метро приостановлена, светофоры вышли из строя. МинЖКХ предупредил о возможных сбоях в подаче воды и отопления.

Минэнерго Узбекистана заявило, что перебои связаны с масштабной аварией в электросетях Казахстана. Казахстан, в свою очередь, обвиняет энергетиков Узбекистана и Кыргызстана в "значительном аварийном дисбалансе, созданном энергосистемой Центральной Азии".