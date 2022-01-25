Канада посоветовала своим гражданам выехать из Украины из-за угрозы военных действий
Обновленные рекомендации появились на правительственном сайте 25 января.
Канада посоветовала своим гражданам, чье присутствие в Украине не существенно, уехать из страны, а также отказаться от "необязательных поездок". Это связано с агрессией РоSSии и накоплением ее войск вокруг и внутри Украины.
Обновленные рекомендации появились на правительственном сайте Канады 25 января.
"Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за роSSийской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие существенным", – говорится в сообщении.
Кроме того, МИД Канады советует вообще не посещать временно оккупированные РФ территории Луганской и Донецкой областей и Крыма в связи с тем, что "наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".
По данным украинского МИД, на 24 января только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.
24 января Госдеп США разрешил работникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особая предосторожность из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерной предосторожностью.
В Эстонии после заявления США сообщили, что не собираются высылать своих дипломатов.
После этого СМИ обнародовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Согласно заявлению, ЕС не будет высылать своих дипломатов и их семьи из Украины вслед за Штатами.
Впоследствии стало известно, что Франция, Латвия, Польша, Венгрия, Грузия и ряд других стран не намерены эвакуировать дипломатов из Украины.