Канада посоветовала своим гражданам выехать из Украины из-за угрозы военных действий

Канада посоветовала своим гражданам, чье присутствие в Украине не существенно, уехать из страны, а также отказаться от "необязательных поездок". Это связано с агрессией РоSSии и накоплением ее войск вокруг и внутри Украины.

Обновленные рекомендации появились на правительственном сайте Канады 25 января.

"Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за роSSийской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие существенным", – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Канады советует вообще не посещать временно оккупированные РФ территории Луганской и Донецкой областей и Крыма в связи с тем, что "наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".

По данным украинского МИД , на 24 января только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств. Это США , Великобритания, Австралия и Германия.

24 января Госдеп США разрешил работникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особая предосторожность из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерной предосторожностью.

В Эстонии после заявления США сообщили, что не собираются высылать своих дипломатов.

После этого СМИ обнародовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Согласно заявлению, ЕС не будет высылать своих дипломатов и их семьи из Украины вслед за Штатами.