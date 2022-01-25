Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"

Кремль ответил, что не глава Чечни формирует внешнюю политику РоSSии.

Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"
Фото: www.spbdnevnik.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента РФ "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

Соответствующее заявление, сделанное в прямом эфире, цитирует РБК.

"Вот сейчас придумали Украину. А что, РоSSия должна уступать западным странам, которые в 9000 километрах между Украиной и Америкой? Америка защищает интересы Украины, а ближайший сосед – это РоSSия для Украины, это славянские народы", – заявил Кадыров.

Он добавил, что "в Украине люди должны противостоять" Штатам.

"И вот я бы на месте президента, я давно бы забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если взбалмошные, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что, мы должны молчать, или что?" – выразился он.

В Кремле посоветовали Кадырову баллотироваться в президенты, чтобы быть на его месте, и сказали, что внешнюю политику РоSSии определяет сейчас Владимир Путин.

Напомним, чеченский лидер по-прежнему делал агрессивные заявления в отношении Украине. В прошлом году он сказал, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироSSийскую политику, то Украину нужно будет "присоединить" к РоSSии.

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