Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента РФ "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

Соответствующее заявление, сделанное в прямом эфире, цитирует РБК.

"Вот сейчас придумали Украину. А что, РоSSия должна уступать западным странам, которые в 9000 километрах между Украиной и Америкой? Америка защищает интересы Украины, а ближайший сосед – это РоSSия для Украины, это славянские народы", – заявил Кадыров.

Он добавил, что "в Украине люди должны противостоять" Штатам.

"И вот я бы на месте президента, я давно бы забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если взбалмошные, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что, мы должны молчать, или что?" – выразился он.

В Кремле посоветовали Кадырову баллотироваться в президенты, чтобы быть на его месте, и сказали, что внешнюю политику РоSSии определяет сейчас Владимир Путин.

Напомним, чеченский лидер по-прежнему делал агрессивные заявления в отношении Украине. В прошлом году он сказал, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироSSийскую политику, то Украину нужно будет "присоединить" к РоSSии.