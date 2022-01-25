Порошенко: "Лишь "Слуга народа" не поддержала предложение об увеличении финансирования армии"

С предложением выступила "Европейская Солидарность".

Порошенко: "Лишь "Слуга народа" не поддержала предложение об увеличении финансирования армии"
Фото: скрин видео

Только представители фракции "Слуга Народа" не поддержали предложение об увеличении финансирования армии в условиях возможной агрессии РоSSии.

Об этом заявил лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, передает из Рады специальный корреспондент LB.ua.

"На сегодняшний день отдельным членам правительства запрещено говорить о необходимости нужд. Во время нашей встречи они были более откровенны. И когда я взял слово для выступления, практически все представители власти подтвердили, что требования, которые наметили представители "Европейской Солидарности", были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции, кроме монобольшинства", – отметил Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что его фракция будет инициировать обращение с требованием дать оценку такого поведения народных депутатов из провластного большинства.

Депутаты от "Европейской Солидарности" 24 января подали законопроект №6542 о перераспределении 50 млрд грн в бюджете в пользу Министерства обороны, что позволит увеличить зарплаты военных до 40 тыс. грн, а расходы на закупку вооружения – вдвое.

Документ в частности предлагает перераспределить на армию часть денег, выделенных на содержание автодорог государственного значения (17 из 58 млрд грн), ремонт и содержание автодорог местного значения (10 из 24 млрд грн). При этом уменьшенные расходы на автодороги будут соответствовать уровню 2019 года. Также на оборону предлагается отдать 23 млрд. грн., предоставленных Украине в 2021 году от МВФ в рамках программы специальных прав заимствований. Кроме того, проект обязывает правительство выделить из резервного фонда Государственного бюджета 300 млн грн на нужды организации территориальной обороны. Авторы проекта обращают внимание, что выделенные действующим бюджетом на нужды Минобороны 133,5 млрд грн составляют лишь около 60% того, что просило оборонное ведомство на 2022 год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
ГБР планирует перекрестный допрос Порошенко и Медведчука на завтра, 25 январяГБР планирует перекрестный допрос Порошенко и Медведчука на завтра, 25 января
Порошенко сдал паспорта в ГМС, – адвокатПорошенко сдал паспорта в ГМС, – адвокат
Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт по требованию суда, – ГБРПорошенко до сих пор не сдал загранпаспорт по требованию суда, – ГБР
Порошенко требует закрытого заседания Рады с участием президента и военного руководстваПорошенко требует закрытого заседания Рады с участием президента и военного руководства
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге – в пределах погрешностиКМИС: отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге – в пределах погрешности
Порошенко: личное обязательство не запрещает участия в заседании Совета Украина-НАТОПорошенко: личное обязательство не запрещает участия в заседании Совета Украина-НАТО
Порошенко призвал демократические силы объединиться ради государстваПорошенко призвал демократические силы объединиться ради государства
Депутаты "ЕС" обратились в Офис генпрокурора в связи с командировкой Порошенко в БрюссельДепутаты "ЕС" обратились в Офис генпрокурора в связи с командировкой Порошенко в Брюссель
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения ПорошенкоОфис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости