Порошенко: "Лишь "Слуга народа" не поддержала предложение об увеличении финансирования армии"
С предложением выступила "Европейская Солидарность".
Только представители фракции "Слуга Народа" не поддержали предложение об увеличении финансирования армии в условиях возможной агрессии РоSSии.
Об этом заявил лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, передает из Рады специальный корреспондент LB.ua.
"На сегодняшний день отдельным членам правительства запрещено говорить о необходимости нужд. Во время нашей встречи они были более откровенны. И когда я взял слово для выступления, практически все представители власти подтвердили, что требования, которые наметили представители "Европейской Солидарности", были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции, кроме монобольшинства", – отметил Петр Порошенко.
Лидер "ЕС" подчеркнул, что его фракция будет инициировать обращение с требованием дать оценку такого поведения народных депутатов из провластного большинства.
Депутаты от "Европейской Солидарности" 24 января подали законопроект №6542 о перераспределении 50 млрд грн в бюджете в пользу Министерства обороны, что позволит увеличить зарплаты военных до 40 тыс. грн, а расходы на закупку вооружения – вдвое.
Документ в частности предлагает перераспределить на армию часть денег, выделенных на содержание автодорог государственного значения (17 из 58 млрд грн), ремонт и содержание автодорог местного значения (10 из 24 млрд грн). При этом уменьшенные расходы на автодороги будут соответствовать уровню 2019 года. Также на оборону предлагается отдать 23 млрд. грн., предоставленных Украине в 2021 году от МВФ в рамках программы специальных прав заимствований. Кроме того, проект обязывает правительство выделить из резервного фонда Государственного бюджета 300 млн грн на нужды организации территориальной обороны. Авторы проекта обращают внимание, что выделенные действующим бюджетом на нужды Минобороны 133,5 млрд грн составляют лишь около 60% того, что просило оборонное ведомство на 2022 год.