Порошенко: "Лишь "Слуга народа" не поддержала предложение об увеличении финансирования армии"

Только представители фракции "Слуга Народа" не поддержали предложение об увеличении финансирования армии в условиях возможной агрессии РоSSии.

Об этом заявил лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, передает из Рады специальный корреспондент LB.ua.

"На сегодняшний день отдельным членам правительства запрещено говорить о необходимости нужд. Во время нашей встречи они были более откровенны. И когда я взял слово для выступления, практически все представители власти подтвердили, что требования, которые наметили представители "Европейской Солидарности", были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции, кроме монобольшинства", – отметил Петр Порошенко.

Лидер " ЕС " подчеркнул, что его фракция будет инициировать обращение с требованием дать оценку такого поведения народных депутатов из провластного большинства.

Депутаты от "Европейской Солидарности" 24 января подали законопроект №6542 о перераспределении 50 млрд грн в бюджете в пользу Министерства обороны, что позволит увеличить зарплаты военных до 40 тыс. грн, а расходы на закупку вооружения – вдвое.