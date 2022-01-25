Арахамия: информация о новом вторжении нагнетается искусственно, а Лукашенко является "вторым фронтом" уже не один год

Глава фракции СН считает, что в настоящее время в гибридной войне РоSSии информационная составляющая преобладает над военной.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что не стоит удивляться заявлениям Александра Лукашенко о готовности поддерживать РФ в войне против Украины.

В комментарии журналистам в кулуарах парламента он отметил, что сейчас ситуация с возможным новым вторжением искусственно нагнетается из-за западных медиа.

"А мы не знали два года назад, что Лукашенко – это потенциальный второй фронт? Нет такого сейчас, ситуация нагнетается искусственно, это информационно-психологическая операция, это гибридная война. Это отчасти военная, отчасти – информационная. Сейчас информационный компонент основной", – отметил он.

С 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить совместные с Россией военные учения "Союзная решительность". РоSSийские военные и техника начали съезжаться туда еще в январе.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".

Территория учений – юг Беларуси, то есть рядом с украинской границей, а также запад Беларуси – около Польши и Литвы, которые являются членами НАТО. Количество военных, которые будут задействованы, пока неизвестно.