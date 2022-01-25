Арахамия: информация о новом вторжении нагнетается искусственно, а Лукашенко является "вторым фронтом" уже не один год

Глава фракции СН считает, что в настоящее время в гибридной войне РоSSии информационная составляющая преобладает над военной.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что не стоит удивляться заявлениям Александра Лукашенко о готовности поддерживать РФ в войне против Украины.

В комментарии журналистам в кулуарах парламента он отметил, что сейчас ситуация с возможным новым вторжением искусственно нагнетается из-за западных медиа.

"А мы не знали два года назад, что Лукашенко – это потенциальный второй фронт? Нет такого сейчас, ситуация нагнетается искусственно, это информационно-психологическая операция, это гибридная война. Это отчасти военная, отчасти – информационная. Сейчас информационный компонент основной", – отметил он.

С 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить совместные с Россией военные учения "Союзная решительность". РоSSийские военные и техника начали съезжаться туда еще в январе.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".

Территория учений – юг Беларуси, то есть рядом с украинской границей, а также запад Беларуси – около Польши и Литвы, которые являются членами НАТО. Количество военных, которые будут задействованы, пока неизвестно.

В Государственном департаменте США заявляли, что "РоSSия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия заявил о данных относительно "полупустых палаток и мобильных казарм" с роSSийскими военными недалеко от УкраиныАрахамия заявил о данных относительно "полупустых палаток и мобильных казарм" с роSSийскими военными недалеко от Украины
Кулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на УкраинуКулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину
Лукашенко призвал Запад не связываться с Союзным государством: "Беларусь и РоSSия "ломанут так, что мало не покажется"Лукашенко призвал Запад не связываться с Союзным государством: "Беларусь и РоSSия "ломанут так, что мало не покажется"
Ермак: у власти есть полная и объективная информация о ситуации на границеЕрмак: у власти есть полная и объективная информация о ситуации на границе
Ситуация на Донбассе не хуже той, которая была весной 2021, - АрахамияСитуация на Донбассе не хуже той, которая была весной 2021, - Арахамия
Минобороны: УПК "Искра" срывает один из контрактовМинобороны: УПК "Искра" срывает один из контрактов
Данилов о возможном вторжении РФ: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"Данилов о возможном вторжении РФ: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"
Ермак о возможном новом вторжении РоSSии: "Более 90% нашего населения будут защищать страну"
МИД РоSSии: невступление Украины и Грузии в НАТО является вопросом национальной безопасности для РФМИД РоSSии: невступление Украины и Грузии в НАТО является вопросом национальной безопасности для РФ
Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic CouncilАрест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council
Последние новости
Подгружаем последние новости