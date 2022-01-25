"РоSSия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой", – постпред США при ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Кремль проводит активную кампанию по дезинформации. РоSSия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой.

Об этом она сказала журналистам вечером 24 января, передает "Голос Америки".

Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что США хотят увидеть от РоSSии признаки деэскалации. Несмотря на предпринятые дипломатические шаги, сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

"Мы знаем сценарии, которые использует РоSSия. Мы знаем, что они включают в себя мероприятия, выходящие за рамки открытых военных действий. Чаще всего это начинается с кибератак, полувоенной деятельности, кампаний по дезинформации, направленных на то, чтобы скрыть факты и создать повод для собственной агрессии. РоSSия уже занимается дезинформацией и пропагандой, пытаясь представить Украину агрессором, а себя – жертвой", – отметила американский дипломат.

Она добавила, что действия РоSSии подрывают фундаментальные принципы Устава ООН .

"В частности, все государства-члены ООН согласились с тем, что одно государство не может изменить границы другого государства силой... Если РоSSия продолжит вторжение в Украину, это нанесет удар в сердце Устава ООН и, как выразился госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, откроет ящик Пандоры", – заявила Линда Томас-Гринфилд.

Представитель США при ООН подчеркнула, что цель Вашингтона и его европейских союзников – дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. В то же время, добавила она, если этого не удастся достичь, ответ США и их союзников будет решительным.

В феврале РоSSия будет председательствовать в Совбезе ООН . Несмотря на это, в случае агрессии РФ против Украины, по словам Линды Томас-Гринфилд, Совбез не откажется от своей обязанности ответить на ситуацию.

"РоSSия не сможет воспользоваться правом вето, чтобы помешать Совету безопасности провести широкую дискуссию и противостоять ее кампании по дезинформации и пропаганде, которую Москва проводит не только здесь, в Нью-Йорке, но и во всем мире", – заявила она.