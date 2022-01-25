Нардепы обратились к ООН, Европарламенту и иностранным правительствам по поводу неприемлемости военного шантажа Украины Россией

Постановление поддержали 282 депутата.

Нардепы обратились к ООН, Европарламенту и иностранным правительствам по поводу неприемлемости военного шантажа Украины Россией
Ілюстративне фото
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РоSSии, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины.

"За" проголосовали 282 народных депутата. "Слуга народа" дала 200 голосов "за", ОПЗЖ – 0, "Европейская солидарность" – 20, "Батькивщина" – 13, "Голос" – 12, "За будущее" – 15, "Доверие" – 14, остальные – внефракционные.

В документе признается, что "требования РоSSийской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины являются нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права <...>".

Этим постановлением Верховная Рада Украины обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций и призывает:

  • осудить действия РоSSийской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • решительно осудить позицию РоSSийской Федерации, направленную на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию роSSийско-украинского вооруженного конфликта;
  • применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода роSSийских войск от границ Украины, а также полного отказа РоSSийской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния;
  • не допустить со стороны РоSSийской Федерации продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и недопущение реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности;
  • способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО;
  • поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО;
  • использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении РоSSийской Федерации с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия роSSийских военных сил на границе с Украиной;
  • усилить санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ.

Напомним, что РоSSия официально требует от НАТО гарантировать, что Украина или другие государства Восточной Европы никогда не станут членами Альянса. И блок, и страны-члены по отдельности отвергают этот ультиматум и говорят, что только НАТО и кандидаты на вступление могут решать, кого принимать или не принимать.

Что касается требований россиян, то в январе прошли три этапа переговоров – на уровне США-РоSSия, НАТО-РоSSия и в формате заседания Постоянного совета ОБСЕ. Консенсуса добиться не удалось – россияне не отказываются от своих требований, а Запад не собирается идти на уступки.

Письменный ответ НАТО по ультиматуму должен поступить РоSSии на этой неделе.

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