Приоритетом должна быть защита страны, а не ремонт дорог, - Тимошенко

Нардеп напомнила, что армия тотально недофинансирована.

Приоритетом должна быть защита страны, а не ремонт дорог, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила подробности встречи лидеров фракций с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными военными относительно угрозы полномасштабного военного вторжения.

«Сейчас мы услышали умиротворяющие слова, но это ничего не значит. Мы, как страна, не имеем права полагаться на случай. Нам нужно было давно готовиться по всем направлениям, как защищать страну. Наша армия фундаментально недофинансирована. И когда встал вопрос на встрече, где брать финансовые ресурсы на армию, мы услышали ответ от власти, что для них важнее строить и ремонтировать дороги. Поэтому я хочу напомнить, что для нас защита страны – это абсолютный приоритет! – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что «Батькивщина» предлагает создать правительство Национального единства, которое должно справиться с кризисом внутри страны и поможет противостоять внешнему врагу.

«То, что сегодня происходит в экономике, энергетике, с инфляцией и тарифами – это страшно. Поэтому наша команда вышла с инициативой создания правительства Национального единства. Это реальное единение с конкретной программой действий для страны, людей, обороны, для местного самоуправления. Пока мы будем терпеть хаос внутри страны, нам сложно будет защитить наши границы», – считает Юлия Тимошенко.

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