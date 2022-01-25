Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки

О потерях в рядах ООС штаб не сообщает.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 24 января, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону Причепиловки. Стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

О потерях в рядах украинской армии не сообщается.

Как говорится в утренней сводке, по состоянию на 7:00 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее, 23 января, оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате действий врага был ранен украинский военный.

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