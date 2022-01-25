Ситуация в украинской энергетике стабильная и контролируемая – результаты заседания СНБО

В тепловой энергетике за последние 2 месяца запасы угля выросли втрое.

Ситуация в украинской энергетике стабильная и контролируемая – результаты заседания СНБО
Фото: Depositphotos/rparys

Ситуация в украинской энергетике стабильна и контролируема. Об этом сообщили по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

В тепловой энергетике за последние 2 месяца запасы угля выросли втрое – в настоящее время более 800 000 тонн на складах, еще 280 000 разгружено в портах. Налажены поставки угля кораблями Panamax – законтрактовано свыше 10 кораблей, этот контракт хотят продлить, чтобы спокойно пройти отопительный сезон.

В атомной энергетике работают 14 энергблоков из 15, в ближайшие недели могут подключить его и взять рекордную нагрузку более 15 гигаватт.

Отключения в системах из-за дефицита электроэнергии не было и в ближайший год не планируется, все аварии были связаны с погодными условиями.

Уровень запасов газа – 12 млрд кубов, что является среднестатистическим уровнем. Имеющиеся запасы в подземных хранилищах достаточны для окончания отопительного сезона.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов после сегодняшнего заседания заявил, что ситуация с безопасностью в Украине абсолютно контролируема, в текущих событиях нет ничего нового. Данилов подчеркнул, что нужно спокойно анализировать события, страну никто никому отдавать не собирается.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформации и других дестабилизирующих факторов.

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