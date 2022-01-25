Кулеба: нет договоренностей об Украине за спиной Украины

"Если даже что-нибудь такое появится, оно будет Киевом четко отброшено”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что какие-либо договоренности по Украине за спиной Украины не принимались.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты Украиной. Я могу абсолютно четко об этом заявить. И партнеры об этом знают", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что по состоянию на данный момент индикаторов, что такие договоренности были приняты, нет.

Он отметил, что дипломатические реалии сложились так, что РоSSия не хочет говорить с Украиной. В этих условиях Украина построила сетевую дипломатию: каждый из партнеров говорит с Россией , но координирует свою позицию с Украиной до такого контакта и после него.

“Я, безусловно, не Господь Бог, я не могу давать стопроцентных гарантий, но очень хочу четко зафиксировать: пока никаких договоренностей по Украине за спиной Украины нет. Если даже что-нибудь такое появится, оно будет Киевом четко отброшено”, - сказал Кулеба.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что вопросы безопасности должны обсуждаться лишь при участии НАТО, европейских партнеров и Украины.