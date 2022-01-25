Резников: нынешняя ситуация на границе с РФ принципиально не отличается от сложившейся весной

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что нынешняя ситуация на границе Украины с Россией принципиально не отличается от сложившейся весной прошлого года, сейчас напряжение происходит в информационном пространстве.

Об этом он заявил на заседании фракции "Слуга народа", сообщила спикер полтсилы Юлия Палийчук в Telegram.

"Ситуация полностью контролируема, а Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства полностью готовы к выполнению своих задач. В то же время наше государство получает серьезную поддержку со стороны зарубежных партнеров", - приводит слова Резникова Палийчук.

Напомним, на фоне стягивания Россией войск к украинским границам Госдеп США разрешил сотрудникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особое предостережение из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности".

Часть своих дипломатов из Украины выводит и Великобритания.

МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерным предостережением.

Секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что ситуация с безопасностью в Украине абсолютно контролируема, в текущих событиях нет ничего нового.