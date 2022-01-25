Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя

Когда следователь пришел в холл помещения, ни Порошенко, ни его защитников в здании уже не было.

Фото: ГБР

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене в так называемом "угольном деле", прибыл по вызову в Государственное бюро расследований (ГБР), но через 7 минут покинул помещение, не дождавшись следователя.

Как сообщает пресс-служба ГБР, сегодня Петр Порошенко был вызван в Бюро к 16:00. Он прибыл с опозданием и в 16:11 его адвокат позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову.

Отмечается, что следователь прибыл в холл помещения через 4 минуты, однако ни Порошенко, ни его защитников в здании уже не было. Следователь позвонил по телефону адвокату - Игорю Голованю, но тот не называет причин ухода.

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"Зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко П.А. вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя. Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", - сообщили в ГБР.

В Бюро отмечают, что эти факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязательств.

Напомним, что 19 января Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства. На него возложены обязанности, в частности, прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, в суд. Офис генерального прокурора считает это решение слишком мягким, поэтому обжаловал его.

Бывшему президенту Украины инкриминируют государственную измену в связи с тем, что в 2015 году Украина покупала уголь из оккупированных Россией территорий. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц для реализации схемы по поставкам угля из ОРДЛО.

Порошенко считает это дело политическим.

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