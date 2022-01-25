"Слуга народа" обсудила вопросы возможной агрессии со стороны РФ

Фракция также обсудила вопрос об очередной волне коронавируса в Украине.

"Слуга народа" обсудила вопросы возможной агрессии со стороны РФ
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что одна из целей РоSSии – это информационная и психологическая спецоперация, которая имеет целью дестабилизацию ситуации в стране и сеяние негативных эмоций и паники.

Об этом он заявил по итогам заседания фракции, передает корреспондент LB.ua.

"Состоялось заседание фракции... У нас обычная повестка дня. Мы формируем ее, исходя из двух приоритетов... На первом месте - это вопрос возможной агрессии со стороны РФ. Но одновременно есть вопрос большой волны коронавируса, которую сейчас прогнозируют... Мы ее видим. По состоянию на сейчас у нас где-то 8% депутатов нашей фракции "Слуга народа" болеют ковидом. Много. Оно прогрессирует. Поэтому повестка дня формировалась, исходя из этого", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что на фракции обсудили несколько законопроектов. В частности, по силам национального сопротивления о разрешении использования стрелкового и охотничьего оружия. Также рассмотрены законопроекты по изменению условий карантина.

"Есть информация о скоплении роSSийских войск. Но с другой стороны - это информационная и психологическая спецоперация, которая имеет целью дестабилизацию ситуации в стране и сеяние негативных эмоций и паники. Поэтому необходимо работать и сохранять спокойствие", - сказал он.

Глава фракции подчеркнул, что по состоянию на данный момент ситуация на границе не отличается от весны прошлого года. Руководство Минобороны на заседании фракции заверило в контролируемости ситуации.

"С точки зрения военной оно все лучше, не хуже (чем прошлого). Но с точки зрения информационной – оно в раз десять хуже. Нагнетание происходит каждый день. В этом суть информационно-психологической спецоперации. Чтобы украинцы начали останавливать экономическую активность. Кто-то забирает депозиты, кто-то планирует вывоз своих семей, кто-то пытается не покупать то, что планировал... Некоторые в компаниях сокращают планы на развитие... Год назад мы до этого не довели. Экономика работала, был рост ВВП, поэтому сейчас тоже важно сохранять спокойствие. положительное настроение", - призвал он.

Напомним, фракция "Слуга народа" инициирует проведение закрытой рабочей группы по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства парламента, министра обороны Украины Алексея Резникова, главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителей парламентских фракций и групп.

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