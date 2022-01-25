Франция, Латвия, Польша, Венгрия и Грузия не планируют эвакуировать дипломатов из Украины (обновлено)

Международные партнеры Украины следят за ситуацией.

Франция, Латвия, Польша, Венгрия и Грузия не планируют эвакуировать дипломатов из Украины (обновлено)
Фото: https://dpsu.gov.ua

Главы министерств иностранных дел Латвии, Польши, Венгрии и Грузии заявили, что их ведомства не рассматривают вопрос эвакуации своих представителей из Украины на фоне угрозы роSSийского вторжения.

Заявление такого же содержания обнародовало посольство Франции в Украине.

"Мы приняли к сведению сообщение Соединенных Штатов о репатриации неосновного дипломатического персонала из своего посольства в Киеве и их семей. В обновленных советах для путешественников (Сonseils aux voyageurs) мы уже выразили обеспокоенность относительно усиления роSSийского военного присутствия на границах с Украиной, адресованную нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", – говорится в документе.

Французские дипломаты заверили, что продолжают консультации со всеми партнерами, особенно европейскими, и готовы адаптировать позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности.

Руководитель литовского ведомства Эдгарс Ринкевичс отметил, что посольство Латвии в Киеве имеет все предусмотренные международным правом планы по эвакуации и будет готово применить их в случае необходимости. В настоящее же время глава МИД Латвии призвал своих граждан воздержаться от поездок в Украину без необходимости.

Его польский коллега Павел Яблонский заявил, что посольство Польши в Украине остается открытым, а эвакуация его сотрудников пока не планируется.

По словам Яблонского, министерство "внимательно следит за ситуацией" в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подчеркнул, что оценка ситуации в Украине не абсолютно одинакова для каждого союзника по НАТО и что нет полного консенсуса относительно возможных мер. По его словам, следует избегать новой холодной войны, поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе, пишет Hirado.hu.

Как отметил Сиярто, венгерское правительство выступает против любых шагов, обостряющих ситуацию, но в то же время поддерживает дипломатические усилия для урегулирования конфликта путем переговоров и прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.

Сиярто также сообщил, что эвакуация дипломатов или членов семей посольства Венгрии в Киеве пока не планируется. Также не рассматриваются изменения рекомендаций для туристов.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве. В разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Залкалиани заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, передает пресс-служба МИД Украины.

Напомним, 24 января Госдеп США разрешил сотрудникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особое предостережение из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности".

Часть своих дипломатов из Украины выводит и Великобритания.

МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерным предостережением.

В Эстонии после заявления США сразу сообщили, не собираются высылать своих дипломатов.

После этого СМИ обнародовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Согласно ему ЕС не будет высылать своих дипломатов и их семьи из Украины вслед за Штатами.

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