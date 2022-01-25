На заседании СНБО обсудили воплощение закона об основах национального сопротивления

Вооруженные силы готовы к выполнению задач, идет плановая работа.

На заседании СНБО обсудили воплощение закона об основах национального сопротивления
Фото: president.gov.ua

На заседании Совета нацбезопасности и обороны 24 января обсуждали воплощение действующего с января закона об основах национального сопротивления.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что силы территориальной обороны – это вид ВСУ, а не добровольческие дружины. В настоящее время происходит формирование первой очереди сил терробороны в условиях мирного времени.

"Все пограничные области, где есть силы терробороны, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет выполнять задачи, которые ставятся командованием Вооруженных Сил Украины", – отметил Резников.

Уже готовят помещение для размещения оружия и техники.

Добровольческие формирования также предусмотрены, но они будут разворачиваться через год по представлению командующего терробороны по решению главнокомандующего ВСУ в малых населенных пунктах в случае необходимости. Присоединиться смогут местные жители с охотничьим оружием.

"Вооруженные силы готовы к выполнению задач, происходит плановая работа. Обсуждаются с командованием терробороны дополнительные финансовые потребности. После этого обратимся в парламент с необходимостью внесения изменений, если будем понимать, что мы нуждаемся в дополнительном финансировании", – заявил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов после сегодняшнего заседания заявил, что ситуация с безопасностью в Украине является абсолютно контролируемой, в текущих событиях нет ничего нового. Данилов подчеркнул, что нужно спокойно анализировать события, страну никто никому отдавать не собирается.

Глава правительства добавил, что угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформации и других дестабилизирующих факторов.

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