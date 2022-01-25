Ситуация понятна и контролируема, нет поводов для паники, – секретарь СНБО по результатам заседания

"В последнее время происходит много информационных событий, много парамилитарной беллетристики в средствах массовой информации".

Ситуация с безопасностью в Украине абсолютно контролируема, в текущих событиях нет ничего нового.

Об этом по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны, посвященного мероприятиям по национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. "В последнее время происходит много информационных событий, много парамилитарной беллетристики в средствах массовой информации", – отметил Данилов.

Он призвал "снизить накал".

"Ситуация, которая есть, вполне понятна, нет никаких поводов, чтобы мы паниковали. Потому что когда некоторые из мэров, например, господин Кличко, собираются 28 числа собирать мэров, чтобы решать, каким образом они будут защищать страну, у нас для этого есть наши вооруженные силы", – заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что нужно спокойно анализировать события, страну никто никому отдавать не собирается.

"В случае необходимости мы станем бок о бок, чтобы защитить нашу страну. Но на сегодняшний день той ситуации, которая раздувается в средствах массовых информации, когда политики начинают этот вопрос, такой ситуации на сегодняшний день не видим", – подчеркнул он.

Данилов отметил, что ситуация действительно сложная, но она такова с 2014 года.

Напомним, 24 января Госдеп США разрешил сотрудникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особое предостережение из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности".

Часть своих дипломатов из Украины выводит и Великобритания.

МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерным предостережением.

Евросоюз своих дипломатов не отзывает и не видит причин для этого. Отдельно о том, что ее дипломаты не будут выезжать, заявила Эстония.