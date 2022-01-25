ГБР планирует перекрестный допрос Порошенко и Медведчука на завтра, 25 января
Адвокат считает, что "это дело преследует исключительно PR-эффекты".
Государственное бюро расследований во вторник, 25 января, планирует провести перекрестный допрос пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, передает "Интерфакс-Украина".
"Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ, которые поддерживают позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", – сказал Новиков на брифинге в понедельник, 24 января.
По его словам, "каждый раз, когда в ближайшее время будут говорить, что ГБР ждет Порошенко на допрос, это должно восприниматься так, что они запланировали еще какое-то шоу".
Напомним, что бывшему президенту Украины инкриминируют государственную измену в связи с тем, что в 2015 году Украина покупала уголь из оккупированных Россией территорий. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц для реализации схемы по снабжению угля из ОРДЛО.
Порошенко считает это дело политическим.
Меру пресечения Порошенко избрали 19 января 2022 года. По мнению защиты пятого президента, в рамках дела против Порошенко власть легализует террористические организации "Л/ДНР".