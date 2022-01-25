АГУ рассмотрит вопросы территориальной обороны городов и городков

Заседание состоится 28 января.

АГУ рассмотрит вопросы территориальной обороны городов и городков

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны», - отметил Кличко.

Он выразил поддержку городу Харькову, упомянутый президентом Зеленским в интервью The Washington Post как пограничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном роSSийском вторжении.

«На фоне обсуждения в последние дни заявлений о якобы вероятном захвате роSSийским агрессором Харькова, как глава Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины», - заявил Кличко.

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