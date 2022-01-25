АГУ рассмотрит вопросы территориальной обороны городов и городков

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны», - отметил Кличко.

Он выразил поддержку городу Харькову, упомянутый президентом Зеленским в интервью The Washington Post как пограничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном роSSийском вторжении.