АГУ рассмотрит вопросы территориальной обороны городов и городков
Заседание состоится 28 января.
Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны», - отметил Кличко.
Он выразил поддержку городу Харькову, упомянутый президентом Зеленским в интервью The Washington Post как пограничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном роSSийском вторжении.
«На фоне обсуждения в последние дни заявлений о якобы вероятном захвате роSSийским агрессором Харькова, как глава Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины», - заявил Кличко.