Украинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции
Новым президентом ПАСЕ стал представитель Нидерландов Тини Кокс.
Члена украинской парламентской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко избрали вице-президентом Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Этот пост впервые занял украинец.
Об этом сам Гончаренко сообщил в соцсетях.
"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской ассамблеи Совета Европы", – написал он.
Январская сессия ПАСЕ стартовала сегодня. Она началась с распределения должностей и процедур проверки полномочий национальных делегаций. Во время этой процедуры Украина вместе с партнерами обжаловала полномочия делегации РоSSии в ПАСЕ.
Кроме того, руководительницу украинской делегации Марию Мезенцеву выдвигали кандидатом в президенты ПАСЕ.
В конце концов новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал представитель Нидерландов Тини Кокс. За него проголосовали 164 депутата. Мария Мезенцева набрала 80 голосов.