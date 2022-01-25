Украинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции

Члена украинской парламентской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко избрали вице-президентом Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Этот пост впервые занял украинец.

Об этом сам Гончаренко сообщил в соцсетях.

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской ассамблеи Совета Европы", – написал он.

Январская сессия ПАСЕ стартовала сегодня. Она началась с распределения должностей и процедур проверки полномочий национальных делегаций. Во время этой процедуры Украина вместе с партнерами обжаловала полномочия делегации РоSSии в ПАСЕ .

Кроме того, руководительницу украинской делегации Марию Мезенцеву выдвигали кандидатом в президенты ПАСЕ .

В конце концов новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал представитель Нидерландов Тини Кокс. За него проголосовали 164 депутата. Мария Мезенцева набрала 80 голосов.