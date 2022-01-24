На сегодняшний день планируется внеочередное заседание правительства, – источники

Кабинет министров Украины в понедельник, 24 января, проведет внеочередное заседание. Начало запланировано на 19:00, сообщили LB.ua несколько источников.

Заседание будет открытым, но планируется и закрытая часть. Повестка дня пока неизвестна.

Сегодня в 17 часов на заседание также собирается Совет нацбезопасности и обороны. Он будет рассматривать вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавирусной болезни.

Кроме этого, завтра министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примут участие в закрытом заседании рабочей группы по национальной безопасности в парламенте. Они проведут встречу с представителями депутатских фракций и групп.