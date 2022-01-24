Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт по требованию суда, – ГБР

Заявление Порошенко о блокировании его участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в ГБР назвали манипуляцией.

Государственное бюро расследований заявило, что пятый президент, народный депутат "Евросолидарности" Петр Порошенко пока не сдал паспорта для выезда за границу, к чему его обязал суд.

В ГБР напомнили, что 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В ведомстве подчеркнули, что согласно решению суда Петр Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины.

"Однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил", - отметили в ведомстве.

Порошенко в свою очередь говорит, что власть заблокировала его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

Отметим, что решение суда о личном обязательстве обжалует Офис генпрокурора.

Накануне Порошенко сообщил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО. По словам пятого президента, это доказывает неадекватность власти, потому что его международная деятельность нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства государства.

По словам лидера "Евросолидарности", указание заблокировать ему выезд из Украины дал лично Зеленский.

Напомним, что бывшему президенту Украины инкриминируют государственную измену в связи с тем, что в 2015 году Украина покупала уголь из оккупированных Россией территорий. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц для реализации схемы по снабжению угля с ОРДЛО.

Порошенко считает это дело политическим.

Меру пресечения Порошенко избрали 19 января 2022 года.